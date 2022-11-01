Электрокары займут десятую долю мирового рынка автомобилей через 12 лет

Аналитики Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) опубликовали долгосрочный прогноз World Oil Outlook, рассматривающий развитие нефтяной отрасли до 2045 года.

Нас – автомобилистов интересует пункт развития электромобильной отрасли, который традиционно учитывается в таких исследованиях. Собственно в отчете указывается, что данная область действительно развивается.

Эксперты сообщают, что к 2035 году, каждый 10-й автомобиль в мире будет «батарейным». Еще через 10 лет количество электромобилей увеличится до 540 миллионов штук, что позволит им занять 22-процентную долю глобального автопарка.