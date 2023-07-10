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10 июл 2023

Электромобиль Fisker побьет все рекорды

Электромобиль Fisker побьет все рекорды

Американская автомобильная компания Fisker анонсировала дату премьеры нового электрического кабриолета под названием Ronin

Автомобиль в виде прототипа представят 3 августа, а пока мы можем полюбоваться новинкой на тизере, опубликованном ранее.

Fisker Ronin получит три электромотора и полный привод. Вероятнее всего, мы увидим два мотора на задней оси и один на передней, как у многих современных электрических спорткаров. Разгон до 100 км/ч составит чуть больше 2-х секунд. Как сообщает производитель, Fisker Ronin сможет проехать свыше 600 миль (965 км) на одном полном заряде. Емкость аккумуляторной батареи пока неизвестна.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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