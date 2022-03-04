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4 мар 2022

Электромобиль или обычная машина - на чем лучше выигрывать гонки?

Электромобиль или обычная машина - на чем лучше выигрывать гонки?

Знаете, когда люди говорят о мощных электромобилях, то в их преимущество ставят "уникальную динамику разгона". Причем это преподносится с таким пафосом, что будто обычная машина с ДВС такого обеспечить не в состоянии

Разумеется, это не так, и несколько американских блогеров решили подтвердить данный факт. Взяв, два кроссовера (электрический и с двс), они устроили между ними дрэг-заезд. Отметим что условия были равны - оба автомобиля сопоставимы по мощности и весу.

В гонке участвовал BMW X7 с четырехлитровым 530-сильным бензиновым двигателем. Силовая установка электрокара iX  состоит из двух двигателей, совокупной мощностью в 523 лошадиные силы.

Старт с места на четверть мили прошёл в равной борьбе. Электрический BMW понемногу выходил вперёд, но к финишу преимущество сошло на нет. Зато старты с ходу, со скорости 30 и 50 миль/ч (48 и 80 км/ч) «зелёный» вседорожник выиграл уже за явным лидерством.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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