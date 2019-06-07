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7 июн 2019

Электромобили должны звучать

Электромобили должны звучать

С 1 июля 2019 года в Евросоюзе вступит в силу закон, согласно которому электромобили обязаны шуметь при движении со скоростью до 20 км/ч. Звук будет предупреждать пешеходов и велосипедистов о приближении транспортного средства

Эксперты уже много лет бьют тревогу по поводу бесшумного приближения электромобилей. Нередко пешеходы и велосипедисты попросту не готовы к тому, что машина может подкрасться, не издав ни одного звука. 

К слову, новый закон не устанавливает, как именно должны звучать электромобили. Власти лишь определили громкость (56 децибел), а также указали, что частота шума должна повышаться или понижаться в зависимости от того, разгоняется машина или замедляется.  Любопытно, что похожее требование к электромобилям в 2020 году начнет действовать и в США. При этом в Америке экологически чистый транспорт должен шуметь при скорости от 0 до 30 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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