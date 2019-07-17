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17 июл 2019

Электромобили попали в опалу

Электромобили попали в опалу

Правительство России больше не видят экономического смысла в электромобилях и отдают предпочтение двигателям, работающим на газе.

В радужных перспективах электромобилей усомнился заместитель министра Минпромторга Александр Морозов. Он подчеркнул, что транспорт на природном газе на 30% менее энергозатратен. В результате пошлины на ввозимые электромобили вернутся, а инвестиции будут перенаправлены в новое газовое русло.

Свою точку зрения чиновник основывает на исследованиях двух немецких институтов, специалисты которых доказали превосходство эффективности газовых двигателей над электрическими. «Когда мы с вами рассуждаем об электротранспорте, мы должны понимать, что в мегаполисе это означает производство электроэнергии где-то рядом: в Подмосковье либо прямо в Москве. Но законы физики таковы, что, если ты ездишь на электромобиле такой чистый, без отходов, это не значит, что их нет. Кроме того производство и утилизация батарей электромобилей стоит очень много денег и наносит колоссальный вред экологии. В этой связи, на мой взгляд, ситуация с природным газом гораздо более выгодная и экономически, и долгосрочна для нашего государства», — говорит чиновник.

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