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27 фев 2020

Электромобили убивают рабочие места

Электромобили убивают рабочие места

Увеличение объемов производства электромобилей и гибридов приведет к тому, что количество рабочих мест на заводах, выпускающих машины с ДВС и их комплектующие, сократится

К такому неутешительному выводу пришли эксперты немецкой Национальной платформы будущего мобильности. По их оценкам, в Германии к 2030 году сотни тысяч немцев могут лишиться работы. В свою очередь, различные СМИ сообщают, что «первые ласточки уже полетели». Так, по информации Известий, в немецком городе Родинг уже закрылся завод Vitesco, выпускавший насосы для двигателей внутреннего сгорания. В результате работы лишились 540 человек.

Дело в том, что для производства автомобилей с моторами, работающими на бензине или дизельном топливе, а также их комплектующих, требуется в разы больше работников, чем для выпуска электромобилей. По оценкам издания, к 2030 году из-за сворачивания классического автопрома в Германии исчезнет более 400 тысяч рабочих мест.

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