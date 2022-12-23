Электронные водительские ассистенты более таковыми не являются

Системы активной безопасности и помощи водителю ADAS (аdvanced driver-assistance systems) сделали современные автомобили значительно безопаснее, но многим это только мешает.

Американское издание Consumer Reports (CR) выяснило, что все более сложные помощники с многочисленными кнопками и предупреждениями на дисплеях путают автомобилистов. Треть читателей в результате опроса признались, что они вообще не понимают, как вся электроника работает. Водители сообщают, что испытывают раздражение из-за систем и выключают их.

По итогам опроса издание составило руководство для производителей, призванное помочь им выпускать автомобили с «понятными» системами. К примеру, рекомендуется сделать большую часть оповещений отключаемыми.