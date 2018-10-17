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17 окт 2018

Электронный полис ОСАГО против бумажного – права равны!

Электронный полис ОСАГО против бумажного – права равны!

Совсем недавно мы писали о том, что Минфин выступил с инициативой законопроекта по уравниванию бумажных и электронных полисов ОСАГО. Сегодня Госдума одобрила его в первом чтении

Свершилось! То, чего так ждали многие, стало реальностью. Бумажный полис ОСАГО более не нужен, если у водителя он есть в электронном виде. К слову, сам электронный формат существует уже три года, но только сейчас он будет выступать самостоятельным решением. Преимущества электронного полиса достаточно весомы - страховку можно оформить удаленно, кроме того ее можно сделать «чистой», то есть без дополнительных услуг и опций.

Также сообщается, что система двойного учета страховых полисов будет также упразднена. Теперь каждый полис, будь он электронным или бумажным, получит свой уникальный номер, по которому его можно «пробить» на специальном ресурсе  РСА (Российский союз автостраховщиков).

К слову, по заявлению  заместителя министра финансов  Алексея Моисеева, не стоит сразу отказываться от бумажного бланка, так как в ПДД еще не внесены  необходимые правки. Также если водитель оформляет страховку в первый раз, то электронный полис оформить сразу не получится - необходимо напрямую обращаться в офис страховой компании.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Российская Газета

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