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2 ноя 2020

Электронный ПТС окончательно закрепился в автомобильном мире

Электронный ПТС окончательно закрепился в автомобильном мире

С 1 ноября Россия окончательно перешла на электронные паспорта транспортных средств — все вновь вводимые в обращение автомобили должны иметь именно цифровой, а не бумажный ПТС

Единым оператором системы ЭПТС является АО «Электронный паспорт», с которым таможенные органы обмениваются сведениями об импортированных транспортных средствах в электронном виде на федеральном уровне.Федеральная таможенная служба (ФТС) отныне не имеет отношения к оформлению документов. За ФТС остались функции по совершению операций, связанных с выпуском транспортного средства в свободное обращение, уплатой утилизационного сбора и передачей сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

Импортеры и производители оформляют ЭПТС самостоятельно.При импорте иномарки частным способом («бэушной» или новой) порядок таможенного оформления теперь безальтернативно выглядит так: сначала надо обратиться в испытательную лабораторию, имеющую право выдавать ЭПТС (их в России 19), получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), электронный паспорт, затем направить запрос в ФТС для уплаты таможенных пошлин, утильсбора и остальных процедур. Лишь после этого машина ставится на учет в ГИБДД.

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Drom

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