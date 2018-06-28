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28 июн 2018

Электронное ОСАГО: его доля постоянно растет

Электронное ОСАГО: его доля постоянно растет

Обязательным для всех страховщиков электронные полисы ОСАГО стали в 2016 году. С этого момента популярность е-ОСАГО растет семимильными шагами.

В первую очередь на популярности электронных полисов сказалась недоступность обычных в так называемых «токсичных» регионах, там, где страховщики несут наибольшие убытки. Из-за запуска системы Е-Гарант, отказать в продаже электронного полиса страховщик не в состоянии: система выберет компанию автоматически. И если по итогам первого квартала доля е-ОСАГО превысила 40% в общем объеме «автогражданки», то к концу года может почти полностью вытеснить традиционные полисы.

«В России доля электронных продаж по последним месяцам составляет почти 50%. У нас есть все основания полагать, что к концу года они уже будут порядка 80-90%», ? цитирует АСН главу комитета по мошенничеству Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Фатьянова.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за первые три месяца этого года продажи электронных полисов ОСАГО выросли в 4,5 раза до 3,4 миллионов штук. По словам главы РСА Игоря Юргенса наибольшей популярностью е-ОСАГО пользуется в городах с большим автопарком и в проблемных для страховщиков регионах.

Система е-ОСАГО постепенно эволюционирует. Так РСА предлагает ввести 72-часовую «временную франшизу», то есть электронный полис вступает в силу через трое суток после продажи.

А Центробанк предложил создать в интернете маркетплейс е-ОСАГО, с тем, чтобы покупатель смог выбрать наиболее выгодное предложение от автостраховщиков.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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