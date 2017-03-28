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28 мар 2017

Электронное ОСАГО через брокера?

Электронное ОСАГО через брокера?

Недавно запущенный сервис по продаже ОСАГО через интернет уже хотят изменить

Сегодня речь идет о допуске к продажам электронных полисов посредников, которых сами участники рынка назвали сайтами-агрегаторами. Напомним, ранее страховщики лоббировали противоположный подход, настаивая на том, что работа через посредников приведет к удорожанию полисов и повышению риска мошенничества.

Однако, по-видимому, невозможность победить посредников заставила страховщиков этих посредников возглавить. По мнению страховщиков уже сегодня брокеры научились обходить запрет на посредничество, например, около 30% полисов «РГС» продается через брокеров, о чем свидетельствуют IP адреса и оплата сотен полисов с одной и той же банковской карты. По словам представителей «Росгосстраха» многие данные говорят о том, что кто-то уже встал между клиентами и страховой, услуга обходится водителям примерно в 500-1000 рублей, а опасность кроется в том, что те же посредники могут отменить транзакцию, после чего полис, купленный водителем, может стать не действительным.

В любом случае, к официальному допуску посредников не готовы пока сами страховые, так что речь идет лишь о изменениях будущего года, но проработка таких вариантов идет полным ходом. Представители отрасли уверены, что такой подход сделает страхование доступнее и шире, а покупка полиса станет доступна на любом сайте-агрегаторе также, как сегодня продаются авиабилеты.

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