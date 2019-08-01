Электросамокаты и сегвеи приравняют к машинам

Представители Общественной палаты Москвы разработают поправки в Правила дорожного движения и добавят туда требования к «микротранспорту» — сегвеям, электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ направят в Госудму уже этой осенью

Как заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по транспорту Норайр Блудян, вопрос стоит довольно остро и требует скорейшего решения. По его словам, в законопроект могут войти скоростные ограничения для такого транспорта, а также ограничения по зонам, в которых можно на нем передвигаться. О том, как именно будут отслеживать выполнение требований, Блудян не уточнил.

Напомним, что сейчас, согласно ПДД, к полноправным участникам дорожного движения относятся только велосипедисты — владельцы же электросамокатов, сегвеев, моноколес и гироскутеров приравниваются к обычным пешеходам, что не мешает попадать им в серьезные аварии.