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28 сен 2017

ЭРА-ГЛОНАСС: есть миллион пользователей!

ЭРА-ГЛОНАСС: есть миллион пользователей!

В государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрирован миллионный автомобиль. При этом, в компании «ГЛОНАСС» отмечают, что пропорционально росту зарегистрированных транспортных средств растет и количество экстренных вызовов.

На сегодняшний день диспетчерский центр системы обработал 380 тысяч вызовов, из них 3432 потребовали вызова экстренных оперативных служб, отмечается в сообщении компании. Ежедневно фильтрующий контактный центр системы обрабатывают в среднем 1710 вызовов.

В лидерах по вызовам Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральный округ. Интересно, что количество экстренных срабатываний системы имеет распределение как по дням недели, так и по часам. Во второй половине дня вызовов может быть в три раза больше, чем в первой, а самым напряженным днем является пятница, когда число поступающих вызвов на 30-40 процентов больше, чем среднее количество в течение недели.

Руководитель контактного центра ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» Роман Рулев отметил, что доля ложных обращений постоянно снижается. По его словам в сентябре 2017 года 1,55% вызовов потребовали участия экстренных служб, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 0,3%.

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При написании новости использовалась информация:
АО "Глонасс"

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