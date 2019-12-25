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25 дек 2019

Эвакуация автомобилей подоражает

Эвакуация автомобилей подоражает

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» заявили, что с 1 января 2020 года изменятся тарифы на эвакуацию припаркованных с нарушениями машин

Таким образом, уже со следующего месяца перемещение автомобилей категории А и В с двигателями мощностью до 80 лошадиных сил составит 3 400 рублей (сейчас – 3 200 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 сил – 5 400 рублей (сейчас – 5 200 рублей), категории В с мощными двигателями (свыше 250) – 7 600 рублей (сейчас – 7 400 рублей). К слову, никуда не девается скидка в двадцать пять процентов, если водитель оплатит услуги эвакуации до того, как заберет машину со штрафстоянки.

В учреждении приводят несколько причин изменения тарифов эвакуации. Во-первых, это рост затрат города на топливо для эвакуаторов, их ремонт и на зарплаты для водителей и техников. Во-вторых, это инфляция и пересчет экономически обоснованной цены услуги. Интересно, что на данный момент в Москве работают около 800 эвакуаторов.

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