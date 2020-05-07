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7 май 2020

Южная Корея оштрафует Mercedes, Porsche и Nissan из-за «дизельгейта»

Южная Корея оштрафует Mercedes, Porsche и Nissan из-за «дизельгейта»

Министерство окружающей среды Южной Кореи планирует наложить крупные штрафы на Mercedes-Benz, Porsche и Nissan после обнаружения множества автомобилей с дизельными двигателями, оснащенными обманным программным обеспечением, которое занижает выбросы во время тестов на чистоту выхлопа

Самый большой штраф получит Mercedes-Benz — $63,4 млн. В сравнении с этой суммой траты двух других компаний покажутся смешными: Porsche придется заплатить $817 300, Nissan — $735 600. Штраф для Mercedes является крупнейшим в истории для автомобильной отрасли Южной Кореи. Даже Volkswagen AG в свое время заплатил корейцам «всего» $11,5 млн. Сообщается, что южнокорейское подразделение немецкого автопроизводителя представило фальсифицированные отчеты о выбросах 12 дизельных моделей, в том числе C 200 d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC, проданных в период между 2012 и 2018 годами. В общей сложности было затронуто 37 154 машины.

Примечательно, что величина отклонений реального объема выбросов от заявленных существенно отличается между производителями. Так, дизельные автомобили Mercedes-Benz превышали допустимый уровень окислов азота NOx более чем в 13 раз (разрешается 0,08 г/км). Qashqai и Macan производили в 10 и 1,5 раза больше вредных частиц, чем установлено стандартом. По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», Министерство окружающей среды собирается выдвинуть уголовные обвинения против автопроизводителей и отозвать вышеупомянутые модели.

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Drom

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