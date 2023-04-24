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24 апр 2023

Южная Корея запретит поставки машин в РФ

Южная Корея запретит поставки машин в РФ

Когда мы говорим об импорте машин в нашу страну, в большинстве случаев подразумевается Япония, но не стоит забывать, что после запуска программы параллельного импорта активизировались поставки из Китая и Южной Кореи

Любопытный факт, с недавнего времени власти Японии стали вводить ограничения на экспорт своих машин, теперь на аналогичный шаг идет и корейское правительство. С 28 числа вводится жесткий экспортный контроль на поставки в РФ автомобилей, автозапчастей, подшипников, товаров, связанных с полупроводниками, химической, сталелитейной, машиностроительной промышленностью, квантовыми компьютерами.

Правда, есть несколько нюансов. Первое, запрет касается новых товаров, общей или конкретной стоимостью более пятидесяти тысяч долларов. Второе, экспорт подержанных автомобилей в РФ под запрет не попал.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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