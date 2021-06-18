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18 июн 2021

К 2030 году в России построят очень много электрических заправок

К 2030 году в России построят очень много электрических заправок

Похоже, что правительство решило всерьез взяться за развитие электрического транспорта. Начать собираются с развития инфраструктуры.

К 2025 году  в стране будет создано более одиннадцати тысяч электрических зарядных станций.  При этом к 2030 году это количество увеличится до пятидесяти тысяч. По словам Александра Новака, сейчас министерства промышленности, транспорта и энергетики отрабатывают детали программы. «Михаил Мишустин недавно тоже это смотрел у себя на совещании, в целом поддержана такая инициатива», — заявил вице-премьер в интервью ТАСС.

Если говорить об отечественном парке электрических транспортных средств, то  всего в нашей стране насчитывается немногим меньше одиннадцати тысяч автомобилей. Причем большая часть из них это бюджетные хэтчи Nissan Leaf.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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