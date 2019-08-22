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22 авг 2019

Каблучками постучав, тихо с рынка ты ушел

Каблучками постучав, тихо с рынка ты ушел

Альянс PSA прекратил в нашей стране продажи Peugeot Partner и Citroen Berlingo

В Европе вышло на рынок уже новое поколение "каблучков", но перспективы его появления в России по-прежнему неясны. По данным агентства "Автостат", завершение продаж машин текущего поколения может быть связано с невысокой популярностью парочки в нашей стране. Если в лучшие времена ежегодные объемы продаж Partner и Berlingo достигали примерно тысячи экземпляров на одну модель, то в прошлом году было продано 480 машин марки Peugeot и всего 414 "Ситроенов".

Однако, нельзя исключать возможности начала продаж в России грузопассажирских "французов" нового поколения. Дело в том, что в Россию может вернуться марка Opel, которая собирается перейти в очередное наступление, будучи вооруженной в основном коммерческими моделями. А одной из самых доступных новинок марки в этом сегменте является Opel Combo – очередной близнец Peugeot Partner и Citroen Berlingo нового поколения.

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