Как обстоят дела с ценами на автомобили сегодня?

Несколько дней назад мы разбирали ситуацию с импортными марками, а теперь настала пора затронуть отечественного автопроизводителя. К сожалению, порадовать ему нас нечем

Наши корреспонденты посетили несколько дилерских центров столицы, где промониторили ценники на самые популярные легковушки отечественного производства. Ситуация не внушает оптимизма, так стоимость Lada Granta уже пробила психологическую отметку в миллион рублей, хорошо, что эти цифры касаются лишь автомобилей в старшей комплектации Luxe.

Перейдем к модели Vesta, здесь ситуация еще хуже – базовый седан нынче оценивают более чем в миллион триста тысяч, причем, если вы захотите взять машину на вариаторе, то менее чем за 1.4 миллиона рублей ее будет не отыскать. А теперь самое интересное. Согласно официальным прайс-листам, цены на Lada Vesta стартуют с отметки в миллион рублей с небольшим.