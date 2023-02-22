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22 фев 2023

Как рассчитывается налог на гибридные и электромобили?

Как рассчитывается налог на гибридные и электромобили?

Не секрет, что в некоторых регионах России, в частности, в Москве действуют налоговые льготы для электрокаров. То есть владельцы данных машин не платят транспортный налог. Ключевое слово здесь - "некоторые".

Да, в большинстве субъектов РФ электромобили считаются обычными машинами. К слову, не так давно ГИБДД дала разъяснение по механизму оплаты транспортного налога на электромобили. Здесь все высчитывается по пиковому значению мощности, которая указана в документах. Есть 300 лошадиных сил - платишь именно за них.

С гибридами ситуация схожая - налог рассчитывается по суммарной мощности электромоторов и ДВС.

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