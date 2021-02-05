Какие автомобили удовлетворяют своих владельцев больше всего?

Американское издание Consumer Reports составило очередной рейтинг автомобильных брендов. В этот раз оценивалась удовлетворенность клиентов

Кто стал лидером рейтинга? Рассказываем: Lincoln, Ram, Chrysler и Subaru. Однако, ни один из перечисленных брендов не занял первой строчки. Эта честь выпала небезызвестной компании Tesla! Читатели Motorpage, наверняка, спросят, на какой же позиции оказалась крайне популярная в США Toyota? Отвечаем – на десятом.

По каким критериям оценивались машины? Их всего шесть. Первый – удовольствие от вождения. Второй – комфортабельность. Третий – удобство использования электроники автомобиля. Четвертый - возможности той самой электроники. Пятый – удобство расположения скарба в салоне. Шестой пункт стал наиболее интересным – ценность. Иначе говоря, вы потратили на машину условный миллион, стоит ли она своих денег?