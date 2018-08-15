Некоторые водители каждый раз заправляются на одной и той же АЗС, другие — выбирают ту, что находится ближе, третьи — руководствуются иными факторами. Что же кроме самого топлива важно для водителей?

Конечно же, качество топлива назвали главным аргументом при выборе АЗС большинство водителей (93% опрошенных). Из них 91% предпочитает проверенные АЗС, 89% — нужны те АЗС, где есть необходимый вид топлива, для 88% также важна цена на топливо, а 86% опрошенных также обращают внимание на исправность оборудования.

Удобство въезда и выезда отметили 85% респондентов, репутация поставщика важна для 84% опрошенных фондом «Ромир». Возможность расплатиться карточкой важно для 81% водителей, а круглосуточный режим работы имеет значение для 77% опрошенных.

Предлагаемые дополнительные услуги также все больше привлекают водителей. Так, для 19% важно наличие кафе, для 18% — продуктового магазинчика при заправке. Эти показатели растут год от года.

Аналитики считают, что владельцы АЗС должны развивать ассортимент сопутствующих услуг и товаров на автозаправках. Очевидно, что именно в этой сфере начнется конкурентная борьба между владельцами АЗС. Кто лучше почувствует потребности покупателей, тот в конечном счете и выиграет. Но сначала нужно приучить покупателей приобретать на АЗС что-то помимо бензина.

В опросе приняли участие более 500 водителей, 75% из которых мужчины и 25% — женщины. Исследование проводили в мае 2018 года в 21 регионе России.