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9 окт 2018

Какие марки машин россияне выбирают повторно?

Какие марки машин россияне выбирают повторно?

Специалисты российского авторынка проанализировали предпочтения россиян в контексте их лояльности к марке автомобиля

Постоянство выбора – один из самых важных факторов удовлетворённости. Кроме фиксации повторного выбора бренда анализу подвергли и повторный выбор автосалона, в котором приобретался предыдущий автомобиль.

В результате анализа смены машин россиянами выяснилось, что наиболее часто пользователи остаются привержены марке Тойота. Такое постоянство подтвердили 59% владельцев. Из них 40% приобрели новый авто в том же месте, что и предыдущий.

Поклонники BMW повторили свой выбор в 37% случаев, причём 81% совершили покупку в том же салоне, что и в прошлый раз.

Владельцы Ауди остались привержены марке в 33% смен автомобилей. Из этого числа 64% пошли совершать свой выбор в уже известный им салон по предыдущему приобретению.

По всем маркам автомашин приверженцы определённой марки остались верны предшествующему выбору в 25% случаев. Из них 59% оставили неизменным место приобретения транспортного средства.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, speedme

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