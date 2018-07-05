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5 июл 2018

Какие пункты ПДД чаще всего нарушают в России. Исследование

Какие пункты ПДД чаще всего нарушают в России. Исследование
Автор фото: Motorpage.ru

Количество штрафов за нарушение ПДД в России растет год от года, связано это с распространением камер автоматической фиксации нарушений ПДД и ужесточением контроля со стороны ГИБДД.

В ходе исследования, проведенного одной из интернет-площадок по продаже автомобилей, выяснилось, что более трети (32%) россиян считают себя законопослушными, за последние полгода они ни разу не нарушили ПДД.  Примерно столько же (34%) получили за последние 6 месяцев 1-2 штрафа, а 14% опрошенных нарушили правила дорожного движения более 10 (!) раз.

Интересно отметить, что женщины водят заметно аккуратнее мужчин (43% без нарушений против 29%), а те в два раза чаще совершают более 10 нарушений. Также наблюдается возрастной тренд: чем старше (и, очевидно, опытнее) водитель, тем меньше у него нарушений.

Наиболее аккуратные водители проживают в Калининградской области: вариант «ни разу» отметили 38% респондентов. А вот в Вологодской области, вероятно, самое большое число лихачей на дорогах – за последние полгода нарушений не совершили только 19% водителей.

Самым массовым видом нарушения стало превышение скорости. Этот пункт отметили более 80% респондентов. На втором и третьем местах оказались непристегнутый ремень безопасности и разговоры по мобильному телефону: они набрали почти по 40% (можно было выбрать несколько вариантов ответа). Следом идут нарушения правил парковки, неиспользование поворотников, пересечение сплошной линии разметки и обгон в неположенном месте.

Мужчины (84%) превышают скорость чаще женщин (78%). Также мужчины получают больше штрафов за неправильную парковку и ремень. У женщин на втором месте среди причин штрафов - разговоры по мобильному телефону без гарнитуры (38%). Чаще всего на этом попадаются девушки возрасте 18-25 лет (49%).

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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