Какие семейные машины предпочитают россияне?

Специалисты проанализировали предпочтения россиян в сегменте D – машины для семейного пользования

Исследование проводилось по результатам августовских продаж новых транспортных средств у российских дилеров. Общее количество реализованных машин увеличилось почти в полтора раза и достигло 5 0707 единиц. Точная цифра роста продаж составила 49%.

Первую строчку занимает KIA Optima с числом продаж в 2 850 автомобилей. Корейцы увеличили показатель по этим машинам в сравнении со своими достижениями прошлого года больше, чем в 2 раза. Следом расположилась Hyundai Sonata с заметным отрывом. Такие авто нашли в августе этого года немногим больше 700 семейных владельцев. На последнем месте в тройке предпочитаемых машин этого класса японская Mazda6. Эту марку предпочли немногим более 560 россиян.

Если посмотреть на цифры внимательно, становится очевидно, что грандиозного успеха добилась только одна марка – КИА Оптима. Остальные участники рынка в целом сохранили свои позиции или незначительно их улучшили.