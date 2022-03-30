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30 мар 2022

Какое будущее у автомобильных выставок в Москве?

Какое будущее у автомобильных выставок в Москве?

Крупных транспортных выставок в нашей столице не было уже давно. Тот же самый ММАС (Московский автосалон) последний раз проводился в 2018 году. Что делать тем, кто по-прежнему хочет познавать транспортную индустрию?

Надо сказать, что автомобильные выставки, пусть и являются мероприятиями редкого формата,  проводятся ежегодно. И мы даже сейчас не берем в расчет различные ретро-галереи и музейные экспозиции. Существует целое множество профильных выставок, которые пройдут и в этом году. 

Начнем с конца года. В декабре должна состояться выставка "Вездеходер 2022". Как можно понять из названия, она посвящена внедорожному транспорту. Вездеходы, снегоходы, болотоходы - всю эту технику можно будет увидеть там.  Переместимся в осень -  в октябре  состоится выставка "Busworld Russia 2022". Любите автобусы - тогда вам точно туда.

Что касается лета, то в августе нас ждут сразу три крупные выставки - "Интеравто", "MIMS Automechanika Moscow" и "Автокомплекс 2022". Все они посвящены транспортной инфраструктуре в целом: автомобильным запчастям, продуктам ГСМ, заправочным станциям и зарядным электростанциям.

Наконец весной состоятся пожалуй две самые интересные выставки. Первая - "Мотовесна 2022". Да, основной предмет экспозиции - мотоциклы, но участники часто привозят и различные тюнинг-проекты, включая кастомные автомобили. В этом году ждем того же. Вторая выставка (она пройдет уже в ближайшие недели) - "ЕДрайв" - она посвящена перспективам развития электрического транспорта в стране.  В экспозиции будут представлены интересные проекты, касающиеся инфраструктуры, электромобили, и электрические мотоциклы, причем речь идет не только о серийных образцах, но и о кастомах.

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