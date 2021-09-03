Какое правило мы нарушаем чаще всего?

Эксперты назвали самый популярный водительский «грех» среди наших с вами соотечественников. Результаты получились крайне интересными.

Как сообщает портал Auto.ru, самым массовым нарушением является превышение скорости на 20-40 километров в час. Вторым в списке идет несоблюдение разметки и предписаний знаков. Отметим, что между этими штрафами существует просто гигантский разрыв в плане количества –число «скоростных» штрафов превышает остальные минимум в десять раз.

Помимо самих нарушений были раскрыты и машины, владельцы которых больше всего попадают под санкции. Занятно, но тройка лидеров сплошь состоит из заряженных хэтчбеков – Audi S3, Opel Astra OPC, Renault Megan RS. Лидером в массовом сегменте стал Hyundai Solaris.