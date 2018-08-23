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23 авг 2018

«Калашников» показал гибридное багги

«Калашников» показал гибридное багги
Автор фото: Концерн "Калашников"

Концерн «Калашников» привез на форум «Армия-2018» сразу несколько транспортных средств, часть из которых предназначена для военных, а часть — для гражданского рынка

Компания представила четырехместное багги OV-2 (на фото), разработанное для Минобороны России. Полный привод здесь обеспечивается гибридной силовой установкой. Задние колеса приводит в движение бензиновый двигатель мощностью 57 л.с., а передние — 75-сильный электромотор. Максимальная скорость багги — 100 км/ч.

Также на форуме был представлен электромобиль UV-4. Машина, по концепции больше напоминающая гольф-кар, по задумке создателей предназначена для предприятий с большими территориями и каршеринговых компаний. Весит электромобиль всего 650 кг, его максимальная скорость равна 80 км/ч, запас хода составляет до 150 км/ч.

Кроме того, на выставке «Калашников» показал и гражданскую версию своего электромотоцикла. Напомним, что в прошлом году концерн представил версии для военных и полиции. Гражданский вариант попроще: электромотор мощностью 20 л.с., максимальная скорость в 100 км/ч и заявленный запас хода до 150 километров.

Когда новинки концерна станут серийными представители «Калашникова» не говорят. Вероятнее всего, электромобили закупят крупные мегаполисы для парков и муниципальных служб, а вот электромотоцикл так и останется штучным нишевым товаром.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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