Концерн «Калашников» объявил о начале тестов на московских дорогах дорожных камер, подключенных к нейросети. Нет, речь не идет о новых комплексах фото- видеофиксации нарушений. Камеры будут помогать разгрузить город от пробок.

В рамках пилотного проекта камеры установлены на Третьем транспортном кольце. Данные с них будут использоваться для создания оптимальных алгоритмов работы светофоров, анализа причин возникновения пробок и аварий, а также для управления электронными дорожными знаками.

Комплексы подключены к интеллектуальной транспортной системе города и способны управлять светофорами и знаками не только на основе заложенных алгоритмов, но и предугадывать возникновение заторов, а также оперативно реагировать на изменение дорожной обстановке в результате, например, аварии.

