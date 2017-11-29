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29 ноя 2017

«Калашников» создал нейросеть для дорожных камер в Москве

«Калашников» создал нейросеть для дорожных камер в Москве
Автор фото: фирма-производитель

Концерн «Калашников» объявил о начале тестов на московских дорогах дорожных камер, подключенных к нейросети. Нет, речь не идет о новых комплексах фото- видеофиксации нарушений. Камеры будут помогать разгрузить город от пробок.

В рамках пилотного проекта камеры установлены на Третьем транспортном кольце. Данные с них будут использоваться для создания оптимальных алгоритмов работы светофоров, анализа причин возникновения пробок и аварий, а также для управления электронными дорожными знаками.

Комплексы подключены к интеллектуальной транспортной системе города и способны управлять светофорами и знаками не только на основе заложенных алгоритмов, но и предугадывать возникновение заторов, а также оперативно реагировать на изменение дорожной обстановке в результате, например, аварии.
 

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Калашников

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