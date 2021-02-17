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17 фев 2021

Калифорнийцы показали электрический ретро-кроссовер

Калифорнийцы показали электрический ретро-кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Alpha из солнечного края Соединенных штатов готовится представить свою интересную новинку – кроссовер с ретро-дизайном.

Вообще автомобиль показывали еще в декабре прошлого года, и тогда всем показалось, что это лишь дизайн-проект, под которым нет никакой технической базы.  Однако сейчас американцы показали предсерийную машину, и все сомнения начинают потихоньку развеиваться.

К сожалению, нам опять дали мало данных. Рассказали только про заднеприводную платформу, с возможностью реализации полного привода. Также приоткрыли завесу и над батареей, емкость которой равняется 75 киловатт-часам. Моторов может быть один или два – в зависимости от моноприводной или версии с полным приводом. Мощность силовой установки не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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