Калифорнийцы показали электрический ретро-кроссовер

Компания Alpha из солнечного края Соединенных штатов готовится представить свою интересную новинку – кроссовер с ретро-дизайном.

Вообще автомобиль показывали еще в декабре прошлого года, и тогда всем показалось, что это лишь дизайн-проект, под которым нет никакой технической базы. Однако сейчас американцы показали предсерийную машину, и все сомнения начинают потихоньку развеиваться.

К сожалению, нам опять дали мало данных. Рассказали только про заднеприводную платформу, с возможностью реализации полного привода. Также приоткрыли завесу и над батареей, емкость которой равняется 75 киловатт-часам. Моторов может быть один или два – в зависимости от моноприводной или версии с полным приводом. Мощность силовой установки не раскрывается.