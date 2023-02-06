КамАЗ импортозаместил тягач К5

На КамАЗе собрали первый экземпляр грузовика модели 54901 (он же K5), на котором не используются комплектующие из санкционных стран

Вышеуказанную модель собирали при активном участии немецкого концерна Daimler. К примеру, немцы поставляли на КамАЗ кабины. Теперь их производят в России – силовые установки и коробки передач, которые поставлялись компанией ZF заменяются на аналоги, правда, их происхождение неизвестно.

С моделью произвели и комплекс точечных доработок – машины оснастили доработанными системами охлаждения и электрооборудования, модернизировали подвеску и улучшили плавность хода, а также установили новую бортовую информационную систему.