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6 фев 2023

КамАЗ импортозаместил тягач К5

КамАЗ импортозаместил тягач К5
Автор фото: фирма-производитель

На КамАЗе собрали первый экземпляр грузовика модели 54901 (он же K5), на котором не используются комплектующие из санкционных стран

Вышеуказанную модель собирали при активном участии немецкого концерна Daimler. К примеру, немцы поставляли на КамАЗ кабины. Теперь их производят в России – силовые установки и коробки передач, которые поставлялись компанией ZF заменяются на аналоги, правда, их происхождение неизвестно.

С моделью произвели и комплекс точечных доработок – машины оснастили доработанными системами охлаждения и электрооборудования, модернизировали подвеску и улучшили плавность хода, а также установили новую бортовую информационную систему.

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