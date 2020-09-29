КАМАЗ показал «Оку» будущего

Камский автомобильный завод опубликовал в соцсетях фотографии макета будущего компактного электромобиля, пояснив, что его разработка — всего лишь одно из направлений деятельности предприятия – рассчитывать на реализацию не приходится

Автомобиль разрабатывается совместно с Санкт-Петербургским политехом (СПбПУ) и будет адресован корпоративным клиентам. По предварительной информации, машина сможет проезжать на одной зарядке до 300 километров.

Ситикар будет иметь комбинированную силовую структуру, частью которой станет платформа-скейтборд, или её подобие, с интегрированной тяговой батареей и трубчатым каркасом. Внешние панели изготовят из композита. Виртуальные тесты показали, что автомобиль достаточно жесткий и способен выдержать сильные удары. Помимо безымянного ситикара, в России существуют и другие проекты по разработке электромобилей. Наиболее близок к серийному производству хэтчбек Zetta, который планируется собирать в Тольятти и продавать по цене от 550 тысяч рублей. В движение его приводят четыре асинхронных мотора-колеса Дуюнова — их суммарная мощность составляет 98 лошадиных сил.