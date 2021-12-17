КАМАЗ реорганизует свое производство и привлечет заключенных

Глава предприятия заявил, что завод столкнулся с серьезной нехваткой сотрудников. Это может отрицательно сказаться на сроках запуска электромобиля «Кама-1»

Безусловно, нехватка сотрудников вызвана пандемией и ее ограничениями. C завода ушло очень много сотрудников, чей возраст превышает 60 лет. После снятия ограничений весной 2021 го вернулись на работу не все. В общей сложности предприятие потеряло около тысячи специалистов. «Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники» - цитируют «Ведомости» главу КАМАЗа Сергея Когогина.

В качестве временных мер будет использоваться труд мигрантов, предприятие уже привлекло 450 трудовых мигрантов из Узбеки¬стана и планирует задействовать заключённых по программе Федеральной службы исполнения наказаний. Последние будут заняты работой, которая не требует высокой квалификации.

Любопытный нюанс. Известно, что сейчас на КАМАЗе готовятся к выпуску электрокара «Кама-1». По словам Когониа, под этот проект будет создано отдельное производство. Сообщается, что сейчас прорабатываются два сценария – покупка какого-либо предприятия с его последующей модернизацией или строительство собственного нового завода.