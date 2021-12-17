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17 дек 2021

КАМАЗ реорганизует свое производство и привлечет заключенных

КАМАЗ реорганизует свое производство и привлечет заключенных
Автор фото: фирма-производитель

Глава предприятия заявил, что завод столкнулся с серьезной нехваткой сотрудников. Это может отрицательно сказаться на сроках запуска электромобиля «Кама-1»

Безусловно, нехватка сотрудников вызвана пандемией и ее ограничениями. C завода ушло очень много сотрудников, чей возраст превышает 60 лет. После снятия ограничений весной 2021 го вернулись на работу не все. В общей сложности предприятие потеряло около тысячи специалистов. «Кто-то сам решил, что больше не будет работать, кого-то из-за страха перед ковидом не пустили родственники» -  цитируют «Ведомости» главу КАМАЗа  Сергея Когогина.

В качестве временных  мер будет использоваться труд мигрантов, предприятие уже привлекло 450 трудовых мигрантов из Узбеки¬стана и планирует задействовать заключённых по программе Федеральной службы исполнения наказаний. Последние будут заняты работой, которая не требует высокой квалификации.

Любопытный нюанс. Известно, что сейчас на КАМАЗе готовятся к выпуску электрокара «Кама-1». По словам Когониа, под этот проект будет создано отдельное производство. Сообщается, что сейчас прорабатываются два сценария – покупка какого-либо предприятия с его последующей модернизацией или строительство собственного нового завода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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