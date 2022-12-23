КАМАЗ решил создать производство легковых машин

КАМАЗ к лету следующего года сформирует параметры дочерней компании, которая займется легковыми автомобилями. Она станет оператором автозавода «Москвич» и проекта электромобилей Атом.

"Мы бы никогда не стали заниматься легковым бизнесом, но при том, что случилось на рынке, мы посчитали неправильным остаться в стороне. Наш потребитель уже давно очень высокоинтеллектуальный и хотел бы иметь выбор" - заявил глава КАМАЗ, Сергей Когогин в интервью газете "Коммерсантъ".

Надо сказать, что предприятие в Набережных Челнах уже неоднократно пыталась заниматься легковым сегментом. В двухтысячных годах, например, на КАМАЗе собирали малолитражку "ОКА", а в 2015 году завод заключил партнерское соглашение с китайским концерном Hawtai. Планировалось, что сперва будет налажена "отверточная" сборка машин, а чуть позже думали запустить и конвейер полного цикла. К сожалению, в 2017 году партнерство было расторгнуто.