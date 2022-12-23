Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2022

КАМАЗ решил создать производство легковых машин

КАМАЗ решил создать производство легковых машин
КАМАЗ к лету следующего года сформирует параметры дочерней компании, которая займется легковыми автомобилями. Она станет оператором автозавода «Москвич» и проекта электромобилей Атом.
"Мы бы никогда не стали заниматься легковым бизнесом, но при том, что случилось на рынке, мы посчитали неправильным остаться в стороне. Наш потребитель уже давно очень высокоинтеллектуальный и хотел бы иметь выбор" - заявил глава КАМАЗ, Сергей Когогин в интервью  газете "Коммерсантъ".
 
Надо сказать, что предприятие в Набережных Челнах уже неоднократно пыталась заниматься легковым сегментом. В двухтысячных годах, например, на КАМАЗе собирали малолитражку "ОКА", а в 2015 году завод заключил партнерское соглашение с китайским концерном Hawtai. Планировалось, что сперва будет налажена "отверточная" сборка машин, а чуть позже думали запустить и конвейер полного цикла. К сожалению, в 2017 году партнерство было расторгнуто.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

Комментарии к новости

Последние новости

...

Cadillac возродит старый маскот

23 декабря 2022

Российские хакеры стали предлагать свои услуги по взлому автомобили

23 декабря 2022
NIO ET7

NIO ET7 оказался безопаснее Volkswagen ID.3

23 декабря 2022
Geely Tugella

В России сертифицировали "упрощенную" Geely Tugella

23 декабря 2022

Требования к такси ужесточаются

23 декабря 2022

Tesla начинает массовые сокращения персонала

23 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 1 0