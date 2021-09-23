Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2021

КАМАЗ собирается построить новый завод. Зачем?

КАМАЗ собирается построить новый завод. Зачем?

Новое предприятие будет предназначено для сборки электрокаров, включая недавно представленный компактный кроссовер «Кама-1»

Любопытно, но производитель заявляет, что упомянутую «Каму» нельзя собрать на ныне существующих мощностях. Нет, конечно же, штучное производство происходит (прототип каким-то образом собрали ведь), но с массовым изготовлением уже возникнут сложности, так как большие грузовики КАМАЗ и компактные электрокары на одном конвейере собирать физически невозможно.

Любопытно, но инициатива исходит не от КАМАЗа, а от Минпромторга! Во всяком случае, о необходимости строительства предприятия заявил замглавы министерства, Александр Морозов. По предварительным прогнозам, новое предприятие КамАЗа может быть запущено в 2024-2025 году. 

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Может ли геймер быть хорошим водителем?

23 сентября 2021

Почему новые Genesis G70 и GV70 похожи на BMW и Bentley одновременно?

23 сентября 2021
Honda BR-V

Honda представила новое поколение семиместного кроссовера BR-V

22 сентября 2021
Hyundai Santa Fe (2021)

Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в России

22 сентября 2021

Зачем инженерам Skoda понадобилась свекла при создании Octavia?

22 сентября 2021
Acura RDX (2022)

Acura обновила модель RDX

22 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - успеть всё Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"
KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления
Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"
Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса
Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"

Написано новостей:

2 9 1 3 7