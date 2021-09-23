КАМАЗ собирается построить новый завод. Зачем?

Новое предприятие будет предназначено для сборки электрокаров, включая недавно представленный компактный кроссовер «Кама-1»

Любопытно, но производитель заявляет, что упомянутую «Каму» нельзя собрать на ныне существующих мощностях. Нет, конечно же, штучное производство происходит (прототип каким-то образом собрали ведь), но с массовым изготовлением уже возникнут сложности, так как большие грузовики КАМАЗ и компактные электрокары на одном конвейере собирать физически невозможно.

Любопытно, но инициатива исходит не от КАМАЗа, а от Минпромторга! Во всяком случае, о необходимости строительства предприятия заявил замглавы министерства, Александр Морозов. По предварительным прогнозам, новое предприятие КамАЗа может быть запущено в 2024-2025 году.