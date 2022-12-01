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1 дек 2022

КАМАЗ собирается создать подразделение по созданию легковых автомобилей

КАМАЗ собирается создать подразделение по созданию легковых автомобилей

КАМАЗ намерен сформировать дивизион по выпуску легковых автомобилей, за него будет отвечать организационно и юридически обособленная структура

"У КАМАЗа есть намерение сформировать легковой дивизион. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация (с основным бизнесом. — Прим. ред.). Мы формируем новый вид бизнеса" - цитирует "Интерфакс" главу компании Сергея Когогина.

Надо сказать, что компания уже сейчас активно участвует в "легковых" проектах. Достаточно вспомнить партнерство в проекте возрождения завода "Москвич", а также создание стартапа "Кама", в рамках которого будет создан городской электрокар.  К слову, здесь будет создана целая линейка автомобилей, которые распространят среди служб такси и каршеринга.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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