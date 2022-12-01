КАМАЗ собирается создать подразделение по созданию легковых автомобилей

КАМАЗ намерен сформировать дивизион по выпуску легковых автомобилей, за него будет отвечать организационно и юридически обособленная структура

"У КАМАЗа есть намерение сформировать легковой дивизион. Но, условно говоря, вряд ли это будет консолидация (с основным бизнесом. — Прим. ред.). Мы формируем новый вид бизнеса" - цитирует "Интерфакс" главу компании Сергея Когогина.

Надо сказать, что компания уже сейчас активно участвует в "легковых" проектах. Достаточно вспомнить партнерство в проекте возрождения завода "Москвич", а также создание стартапа "Кама", в рамках которого будет создан городской электрокар. К слову, здесь будет создана целая линейка автомобилей, которые распространят среди служб такси и каршеринга.