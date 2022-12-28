Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2022

КамАЗ вывел на тесты беспилотный грузовик

КамАЗ вывел на тесты беспилотный грузовик
Автор фото: фирма-производитель

В России стартовали испытания беспилотного грузовика КамАЗ. Их проводит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на своих промышленных площадках. Впрочем, есть несколько важных нюансов

Во-первых, сам беспилотный грузовик  не разработан с нуля. КамАЗ просто взял обычный самосвал 43118 и слегка доработал его, установив необходимое оборудование, включая  систему ограничения скорости и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.

Нюанс второй – все испытания происходят не на дорогах общего пользования, кроме того в автомобилях всегда находится оператор, который контролирует поведение автомобиля. Правда, в следующем году грузовики будут выпущены на трассу М-11.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Что будет с производством Mercedes-Benz в России

28 декабря 2022

Завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит свою работу

28 декабря 2022

УАЗ не откажется от "Буханок" и "Хантеров"

28 декабря 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

Глава АвтоВАЗ заявил о повышении цен на свои машины

27 декабря 2022

Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

27 декабря 2022

В России разорился единственный производитель батарей для электрокаров

27 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skywell ET5 - skywell et5 (2022) «небохорошо» Тест драйв
24 декабря 2022

Skywell ET5
"«Небохорошо»"
Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди
Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 3 4