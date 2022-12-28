КамАЗ вывел на тесты беспилотный грузовик

В России стартовали испытания беспилотного грузовика КамАЗ. Их проводит Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) на своих промышленных площадках. Впрочем, есть несколько важных нюансов

Во-первых, сам беспилотный грузовик не разработан с нуля. КамАЗ просто взял обычный самосвал 43118 и слегка доработал его, установив необходимое оборудование, включая систему ограничения скорости и адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков.

Нюанс второй – все испытания происходят не на дорогах общего пользования, кроме того в автомобилях всегда находится оператор, который контролирует поведение автомобиля. Правда, в следующем году грузовики будут выпущены на трассу М-11.