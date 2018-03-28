Автомобильный портал Motorpage
28 мар 2018

Камеры будут ставить в зоне ремонта дорог

Камеры будут ставить в зоне ремонта дорог

Новый Административный регламент, вступивший в силу в октябре прошлого года, позволил устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД в зонах ремонта дорог. Этот пункт попытались опротестовать в Верховном суде.

В своем заявлении один из граждан утверждал, что данный пункт противоречит разделу 8 Приложения 1 Правил дорожного движения, в части установки табличек 8.3 «Фотофиксация». Он утверждал, что такая табличка не может устанавливаться совместно с временными знаками (на желтом фоне).

Верховный суд в своем решении отметил, что превышение скорости недопустимо вне зависимости от того, ограничена скорость постоянным знаком или временным. Кроме того, установка камер в зоне ремонта дорог увеличивает безопасность дорожного движения. И, наконец, в ПДД никак не ограничивается установка табличек 8.3 «Фотофиксация» в зависимости от типа знака. Поэтому, данный пункт Административного регламента признан законным.

Период масштабного ремонта дорог наступает в весенний период, поэтому водителям необходимо удвоить бдительность: даже если перед вами абсолютно ровная дорога, но установлены временные знаки, необходимо строго следовать их предписаниям. Кстати, установка камер фиксации нарушений ПДД в зонах ремонта дорог — распространенная практика и используется, например, на немецких безлимитных автобанах.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Forester

Subaru продолжает дразнить новым Forester

28 марта 2018
Ford Explorer

В России появился обновленный Ford Explorer

28 марта 2018
Lynk&Co 02

Lynk&Co представил кроссовер для Европы

28 марта 2018
Denza 500

Daimler и BYD представили новый электромобиль

27 марта 2018
Jaguar F-Pace SVR

Самый мощный Jaguar F-Pace представят завтра

27 марта 2018
Range Rover SVR

Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию

27 марта 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках» Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Datsun on-Do - datsun on-do выбираешь умом, а прикипаешь сердцем
Тест драйв
27 марта 2018

Datsun on-Do
"Datsun on-DO выбираешь умом, а прикипаешь сердцем"
Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano
Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 2 0