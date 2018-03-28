Новый Административный регламент, вступивший в силу в октябре прошлого года, позволил устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД в зонах ремонта дорог. Этот пункт попытались опротестовать в Верховном суде.

В своем заявлении один из граждан утверждал, что данный пункт противоречит разделу 8 Приложения 1 Правил дорожного движения, в части установки табличек 8.3 «Фотофиксация». Он утверждал, что такая табличка не может устанавливаться совместно с временными знаками (на желтом фоне).

Верховный суд в своем решении отметил, что превышение скорости недопустимо вне зависимости от того, ограничена скорость постоянным знаком или временным. Кроме того, установка камер в зоне ремонта дорог увеличивает безопасность дорожного движения. И, наконец, в ПДД никак не ограничивается установка табличек 8.3 «Фотофиксация» в зависимости от типа знака. Поэтому, данный пункт Административного регламента признан законным.

Период масштабного ремонта дорог наступает в весенний период, поэтому водителям необходимо удвоить бдительность: даже если перед вами абсолютно ровная дорога, но установлены временные знаки, необходимо строго следовать их предписаниям. Кстати, установка камер фиксации нарушений ПДД в зонах ремонта дорог — распространенная практика и используется, например, на немецких безлимитных автобанах.