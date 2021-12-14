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14 дек 2021

Камеры фиксации нарушений снижают вероятность ДТП

Камеры фиксации нарушений снижают вероятность ДТП

Сотрудники Института экономики транспорта Высшей школы экономики пришли к выводу, что размещение комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД приводит к снижению аварийности

Согласно опубликованному ими исследованию, там, где устанавливают дорожные камеры, количество ДТП снижается на 50% зимой и на 54% летом. Более того: на 70% уменьшается число погибших и на 40-55% — раненых.

Кроме стационарных комплексов фиксации исследователи изучили и влияние мобильных дорожных комплексов – они чуть менее эффективны, однако, тоже дают снижение количества ДТП на 37%.

Ранее сообщалось, что ГИБДД активно прорабатывает новые функции комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД: кроме скорости и разметки, камеры уже научились распознавать непристёгнутые ремни безопасности, выключенные световые приборы и даже шумовую нагрузку. В планах – научить камеры фиксировать нетрезвых и агрессивных водителей. Для этого в ПО планируется широко использовать нейросети и другие прогрессивные технологии.

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