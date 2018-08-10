С сентября этого года должен был стартовать эксперимент по фиксации автомобилей без действующего полиса «автогражданки» и, соответственно, оформления штрафов для автовладельцев.

Однако эксперимент решили отложить. Причем в Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят о том, что полностью готовы к нововведению и кивают на власти, которые пока не решили как и на сколько штрафовать водителей.

«Есть некий сдерживающий фактор, потому что до конца не определились с тем, по какой статье и в каком количестве выставлять в данном случае штраф. Это одна из проблем, которая на сегодняшний момент, в том числе, является неким тормозом», — цитирует РИА Новости исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

Напомним, что в начале камеры должны были начать штрафовать за отсутствие ОСАГО в Москве, затем в Татарстане, а после отладки технологии нововведение хотели распространить на всю Россию. При этом в РСА говорили, что с осени нужно запустить систему в тестовом режиме и не выписывать штрафы, а ГИБДД хотела начать штрафовать водителей с самого старта эксперимента. Столичный ЦОДД в июле заявил о своей полной готовности к фиксации камерами нового правонарушения.