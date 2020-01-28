Камеры-треноги уходят в прошлое

В январе в Подмосковье ввели в эксплуатацию комплексы фиксации нарушений ПДД нового типа: они закреплены на крышах автомобилей Lada Granta

Как сообщает коммерсант, решение о замене треног на мобильные комплексы было принято на фоне участившихся случаев вандализма со стороны автомобилистов. Кроме того, устройства модернизировали – они отличаются усовершенствованным программным комплексом, позволяющим получать данные как со встроенного, так и с выносного оборудования.

Любопытно, что рядом с каждым таким мобильным постом дежурит оператор в яркой форме, чтобы водители замечали пункт контроля издалека. На сегодняшний день общее количество комплексов фиксации нарушений достигает почти полутора тысяч.