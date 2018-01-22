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22 янв 2018

Камеры в 2017 году «выписали» 83,2 миллиона штрафов

Камеры в 2017 году «выписали» 83,2 миллиона штрафов

Министерство внутренних дел рассекретило статистику по работе автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД за прошлый год. В ведомстве говорят, что в настоящее время на территории нашей страны насчитывается девять тысяч стационарных, 3,8 тысяч передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений.

В прошлом году эти комплексы зафиксировали 83,2 миллиона нарушений ПДД, что на 36,4% больше, чем годом ранее. При этом, именно на камеры пришлось 79 процентов всех вынесенных постановлений о нарушении Правил дорожного движения.

В автоматическом режиме фиксируются нарушения скоростного лимита, выезда на полосы общественного транспорта, нарушений правил остановки и стоянки, проезда под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на железнодорожных переездах, а также выявляются факты непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов. 

В настоящее время более 9,8 тыс. стационарных комплексов (63,7%) ориентированы на фиксацию превышения установленной скорости. В МВД это обосновывают тем, что «стабилизация скоростных режимов ведет к снижению тяжести последствий ДТП и смертности на дорогах». Нарушений скоростного лимита в 2017 году камерами выявлено 70,1 млн., что составляет практически 84,2 % от общего количества правонарушений, зафиксированных в автоматическом режиме.

Также, в стране работают 1003 комплекса, предназначенных для фиксации в автоматическом режиме нарушений правил проезда регулируемых перекрестков (в 2016 году их было 334), 953 – для фиксации фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен» (в 2016 году их было 302), 45 – для фиксации нарушений в зонах железнодорожных переездов (в 2016 году - 43), 139 – для фиксации фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов (в 2016 году - 52).

В автоматическом режиме 712 комплексов фиксируют факты движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта (в 2016 году - 635), 850 – нарушения правил остановки и стоянки (в 2016 году – 526 комплекса).

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба МВД России

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