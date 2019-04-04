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4 апр 2019

Карлос Гон арестован. Снова

Карлос Гон арестован. Снова

Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения против бывшего главы Nissan, которого подозревают в злоупотреблении доверием и финансовых махинациях

Через день после того, как Карлос Гон объявил о созыве 11 апреля пресс-конференции, японский суд санкционировал его повторный арест. Теперь бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi обвиняют в растрате миллионов долларов, принадлежащих Nissan Motor Co. Прокуратура считает, что Гон выводил средства из компании через посредников и тратил их на собственные нужды.

Издание Bloomberg пишет, что сотрудники прокуратуры прибыли к токийской квартире Карлоса Гона сегодня утром. По словам адвоката, очередной арест — это попытка оказать давление на его клиента. Сам Гон считает, что руководство Nissan вводит в заблуждение прокуратуру, и делает все возможное, чтобы он не мог рассказать правду. Напомним, что топ-менеджера арестовали ровно через месяц после того, как суд разрешил выпустить его под залог в миллиард иен.

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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