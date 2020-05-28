Каршеринг могут лишить права беслатной парковки

Власти Москвы на месяц отменят возможность автомобилям сервисов каршеринга парковаться бесплатно, если не будут соблюдаться новые требования ограничительных мер

В Москве компании, предоставляющие услуги каршеринга, могут на один месяц лишить льготной парковки. Такие санкции планируется применить за невыполнение новых требований на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорится в указе мэра столицы.

«Несоблюдение указанных условии? является основанием для приостановления действия парковочного разрешения льготного размещения соответствующего автомобиля по решению департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на один месяц со дня принятия решения», — говорится в документе.

В Москве сервис каршеринга вновь заработал 25 мая. Пока арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Таким образом, для передвижения по городу у клиента должен быть рабочий пропуск. После каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора, чтоб пройти дезинфекцию. На данный момент в столице свою работу возобновили уже четыре оператора каршеринга.