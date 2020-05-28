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28 май 2020

Каршеринг могут лишить права беслатной парковки

Каршеринг могут лишить права беслатной парковки

Власти Москвы на месяц отменят возможность автомобилям сервисов каршеринга парковаться бесплатно, если не будут соблюдаться новые требования ограничительных мер

В Москве компании, предоставляющие услуги каршеринга, могут на один месяц лишить льготной парковки. Такие санкции планируется применить за невыполнение новых требований на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом говорится в указе мэра столицы.

«Несоблюдение указанных условии? является основанием для приостановления действия парковочного разрешения льготного размещения соответствующего автомобиля по решению департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на один месяц со дня принятия решения», — говорится в документе.

В Москве сервис каршеринга вновь заработал 25 мая. Пока арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Таким образом, для передвижения по городу у клиента должен быть рабочий пропуск. После каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора, чтоб пройти дезинфекцию. На данный момент в столице свою работу возобновили уже четыре оператора каршеринга.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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