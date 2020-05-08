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8 май 2020

Каршеринг назван безответственным транспортом

Каршеринг назван безответственным транспортом

Закрытие каршеринга в Москве позволяет избежать передачи коронавируса, считает мэр Москвы - Сергей Собянин

Сергей Собянин ответил на вопрос, заданный ему в эфире телеканала «Россия 24» о работе каршеринга. Пока этот вид транспорта работать не будет, это опасно. В каршеринге нет ни постоянного водителя, ни ответственных, за день может пройти 10–15 человек: один из них окажется ковидным, и порядка 10 потом попадут на больничную койку.

В метро, общественном транспорте проводится регулярная дезобработка: обрабатываются вагоны, сиденья, перила, двери — все, чего касается человек. Обеспечить это в каршеринге невозможно. Кроме того, каршеринг — это нишевая история, а общественный транспорт сейчас работает в повышенном режиме, курсируя по максимуму, поэтому у людей есть возможность доехать, соблюдая социальную дистанцию. Собянин также напомнил, что с 12 мая при проезде в общественном транспорте станут обязательными маски и перчатки.

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За рулем

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