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5 июл 2019

Категорическое несоответствие

Категорическое несоответствие

Новым правилам легализации тюнинга и изменений в конструкцию автомобиля не соответствует ни одна испытательная лаборатория в России. В связи с этим Минэнерго, заинтересованное в стимулировании рынка газомоторного топлива, направило в аппарат правительства письмо с просьбой на один год отложить новые правила регистрации ГБО

Для начала  стоит вкратце описать процесс регистрации тюнинга. Итак, автомобилист должен обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию, чтобы подтвердить возможность изменений в конструкции. Затем он отправляется в ГИБДД за разрешением. После этого владелец автомобиля устанавливает оборудование в автосервисе, проверяет его в лаборатории, затем снова возвращается в ГИБДД, где и получает свидетельство.

Проблема в том, что аккредитованных лабораторий на данный момент попросту нет, следовательно, организации, которые на данный момент занимаются переоборудованием автомобилей, являются незаконными. Любопытно, что на эту проблему уже обратили внимание со стороны властей, так Минэнерго просит отложить вступление новых требований к испытательным лабораториям минимум на один год. Примечательно, что затруднение с регистрацией автомобилей на ГБО препятствует федеральной программе «Развитие рынка газомоторного топлива», на которую предполагается выделение огромных субсидий ежегодно. К тому же оно идет вразрез с поручением президента России об увеличении парка автомобилей на газомоторном топливе. 

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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