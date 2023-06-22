Китай готов снова субсидировать электрокары

В свое время Китай стал одной из первых стран, которая стала на государственном уровне финансово стимулировать граждан , чтобы те покупали «зеленые» машины. Со временем, от льгот стали отказываться, и темпы продаж замедлились.

Правда, здесь в игру вступили уже сами автопроизводители. Так, например, Tesla начала войну скидок, которую подхватили другие марки.

Сейчас власти страны решили снова простимулировать рынок. Объявлено, что в 2024 и 2025 годах покупатели электромобилей, подзаряжаемых гибридов и водородного транспорта смогут не платить налог на своё приобретение.