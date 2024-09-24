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24 сен 2024

Китай экспортировал свыше 4 млн автомобилей в 2024 году

Китай экспортировал свыше 4 млн автомобилей в 2024 году

С января по август этого года Китай экспортировал 4,09 млн автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года

Только за август 2024 года китайские компании отправили за границу 610 000 автомобилей. По сравнению с августом 2023 года, данный показатель вырос на 39%. Самым крупным рынком для Китая стала Россия, на которую пришлось 19% от всего объема экспорта автомобилей за границу в прошлом месяце. Согласно данным таможенной службы, в Россию за восемь месяцев этого года было отправлено 705 514 автомобилей.

С отрывом в более, чем в два раза после России идет Мексика (325 540 авто). Также в ТОП-10 стран вошли ОАЭ (203 048), Бразилия (192 254), Бельгия (182,504), Саудовская Аравия (161 261), Великобритания (137 925), Австралия (118 888), Филиппины (104 402) и Турция (95 650).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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