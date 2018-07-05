Долгое время таможенные пошлины на новые легковые автомобили в Китае были на запретительном уровне и превышали 100%. Но когда собственный автопром КНР достаточно развился власти страны начали постепенно снижать пошлины.

Теперь ввозная пошлина на новые легковые автомобили в Китае составляет 15%. Однако касается это не всех. Для американских автопроизводителей новая пошлина будет действовать всего пять дней и вернется к отметке 25%, если президент США не отменит запретительные пошлины на ряд товаров из Китая.

В мае представители двух стран провели переговоры и пришли к соглашению, в рамках которого импорт товаров из США в Китай должен значительно вырасти. Но, судя по всему, дальше подписей под документами дело не пошло.

Выиграют от снижения пошлин производители дорогих автомобилей, которые экспортируют их в Поднебесную: Daimler AG, BMW, Tesla, а также производители люксовых автомобилей. Одновременно Китай снизил пошлины на импорт запчастей и автокомпонентов с 10% до 6%.