Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире

Китайские автопроизводители по итогам I квартала 2023 года отправили на экспорт более миллиона машин

Если оперировать точными цифрами, то экспорт машин из Китая составил один миллион шестьдесят девять тысяч машин. При этом та же Япония оказалась на втором месте, экспортировав во вне 1,047 миллиона машин.

Если рассуждать о компаниях лидерах, то здесь скрывается одна интересная деталь. Лидерами экспорта в Китае являются SAIC и Chery, но на третьем месте оказалось китайское подразделение компании Tesla! Китайская ассоциация производителей прогнозирует, что по итогам 2023 года объёмы автомобильного экспорта достигнут 4 миллионов машин.